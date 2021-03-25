Коляда и Семененко выступят в третьей разминке в короткой программе на ЧМ, Ханю и Чен — в последней
Стал известен порядок выступления мужчин в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Начало — 13.30 по московскому времени.
Третья разминка
12. Евгений Семененко (Россия) — 15:26
14. Михаил Коляда (Россия) — 15:39
Шестая разминка
28. Джейсон Браун (США)
29. Юдзуру Ханю (Япония)
30. Даниэль Грассль (Италия)
31. Маттео Риццо (Италия)
32. Натан Чен (США)
33. Морис Квителашвили (Грузия)
Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.
Следить за короткой программой ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.
Видеотрансляция короткой программы ЧМ-2021 по фигурному катанию
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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