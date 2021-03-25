Стал известен порядок выступления мужчин в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Начало — 13.30 по московскому времени.

Третья разминка

12. Евгений Семененко (Россия) — 15:26

14. Михаил Коляда (Россия) — 15:39

Шестая разминка

28. Джейсон Браун (США)

29. Юдзуру Ханю (Япония)

30. Даниэль Грассль (Италия)

31. Маттео Риццо (Италия)

32. Натан Чен (США)

33. Морис Квителашвили (Грузия)

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за короткой программой ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция короткой программы ЧМ-2021 по фигурному катанию