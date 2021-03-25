Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Коляда и Семененко выступят в третьей разминке в короткой программе на ЧМ, Ханю и Чен — в последней

00:30
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стал известен порядок выступления мужчин в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Начало — 13.30 по московскому времени.

Третья разминка

12. Евгений Семененко (Россия) — 15:26

14. Михаил Коляда (Россия) — 15:39

Шестая разминка

28. Джейсон Браун (США)

29. Юдзуру Ханю (Япония)

30. Даниэль Грассль (Италия)

31. Маттео Риццо (Италия)

32. Натан Чен (США)

33. Морис Квителашвили (Грузия)

Всю подробную информацию о мировом первенстве по фигурному катанию можно узнать — здесь.

Следить за короткой программой ЧМ-2021 можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала.

Видеотрансляция короткой программы ЧМ-2021 по фигурному катанию

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...