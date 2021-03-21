Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 24 по 28 марта.

Со среды по субботу будут определены чемпионы и призеры в соревнованиях женщин, мужчин, спортивных пар и танцевальных дуэтов — по сумме короткой и произвольных программ. В воскресенье лучшие фигуристы мира после награждения выступят с показательными номерами.

ЧМ-2021 в России показывает Первый канал. Все трансляции в прямом эфире доступны на сайте 1tv.ru. Некоторые из соревнований можно смотреть в прямом телевизионном эфире.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание соревнований и трансляций

24 марта, среда

12.00 Женщины. Короткая программа

19.30 Церемония открытия

20.30 Пары. Короткая программа

25 марта, четверг

13.00 Мужчины. Короткая программа

20.30 Пары. Произвольная программа

26 марта, пятница

12.45 Танцы. Ритм-танец

20.00 Женщины. Произвольная программа

27 марта, суббота

13.00 Мужчины. Произвольная программа

19.00 Танцы. Произвольный танец

28 марта, воскресенье

15.30 Показательные выступления

(время московское)

Сборная России по фигурному катанию: полная заявка команды на ЧМ-2021

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021, путеводитель турнира — что нужно знать: место проведения, календарь соревнований, расписание трансляция, составы сборной России и других участников, результаты и медальный зачет