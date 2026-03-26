Чемпионат мира по фигурному катанию: онлайн-трансляция произвольной программы пар

Произвольная программа в парном катании на чемпионате мира состоится 26 марта

В четверг, 26 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию 2026 спортивные пары представят произвольные программы. Соревнования проходят в спортивном комплексе «O2 Арена» в Праге (Чехия). Начало прокатов пар — в 20.15 по московскому времени.

Официальным вещателем чемпионата мира по фигурному катанию в России является онлайн-кинотеатр Okko. Трансляции доступны в разделе «Спорт» по подписке.

За результатами турнира следите в разделе чемпионата мира по фигурному катанию на сайте «СЭ».