Чемпионат мира по фигурному катанию: онлайн-трансляция произвольной программы пар
Произвольная программа в парном катании на чемпионате мира состоится 26 марта
В четверг, 26 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию 2026 спортивные пары представят произвольные программы. Соревнования проходят в спортивном комплексе «O2 Арена» в Праге (Чехия). Начало прокатов пар — в 20.15 по московскому времени.
Официальным вещателем чемпионата мира по фигурному катанию в России является онлайн-кинотеатр Okko. Трансляции доступны в разделе «Спорт» по подписке.
За результатами турнира следите в разделе чемпионата мира по фигурному катанию на сайте «СЭ».
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