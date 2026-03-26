Чемпионат мира по фигурному катанию: онлайн-трансляция короткой программы мужчин
Короткая программа в мужском одиночном катании на чемпионате мира состоится 26 марта
В четверг, 26 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию-2026 мужчины в одиночном катании представят короткие программы. Соревнования принимает спортивный комплекс «O2 Арена» в Праге (Чехия). Начало прокатов — в 13.30 по московскому времени.
Официальным вещателем чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в России является онлайн-кинотеатр Okko. Трансляции доступны в разделе «Спорт» по подписке.
За результатами турнира следите в разделе чемпионата мира по фигурному катанию на сайте «СЭ».
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