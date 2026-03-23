Чемпионат мира по фигурному катанию 2026: расписание соревнований, где смотреть

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Чехии

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 25 по 29 марта. Турнир принимает Прага (Чехии). Будут разыграны четыре комплекта медалей — в мужском и женском одиночном катании, соревновании спортивных пар и танцевальных дуэтов.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию

25 марта (среда)

13.00. Женщины, короткая программа

20.15. Спортивные пары, короткая программа

26 марта (четверг)

12.45. Мужчины, короткая программа

20.15. Спортивные пары, произвольная программа

27 марта (пятница)

13.00. Танцы на льду, ритм-танец

20.00. Женщины, произвольная программа

28 марта (суббота)

14.30. Мужчины, произвольная программа

20.30. Танцы на льду, произвольный танец

29 марта (воскресенье)

15.30. Показательные выступления

Начало соревнований — по московскому времени

Российские фигуристы не принимают участия в ЧМ-2026 из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU).

В прямом эфире трансляции чемпионата мира будет вести онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Следить за обзорами, расписанием и результатами соревнований можно в матч-центре и разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».