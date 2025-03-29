Американка Лью выиграла золото ЧМ-2025
Американская фигуристка Алиса Лью завоевала золотую медаль чемпионата мира-2025. Она показала лучший результат в произвольной программе, набрав 148,39 балла, и с 222,97 балла выиграла золото.
Второй стала японка Каори Сакамото, набравшая по итогам двух программ 217,98 балла. Замкнула тройку японка Моне Чиба — 215,24 балла.
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, которая ранее представляла Россию, по итогам короткой программы не прошла квалификацию в произвольную программу. 27 марта она набрала 47,31 балла и заняла 25-е место.
Чемпионат мира-2025
Женщины
Итоговое положение
1. Алиса Лью (США) — 222,97
2. Каори Сакамото (Япония) — 217,98
3. Моне Чиба (Япония) — 215,24
4. Изабо Левито (США) — 209,84
5. Эмбер Гленн (США) — 205,65
Произвольная программа
1. Алиса Лью (США) — 148,39
2. Каори Сакамото (Япония) — 146,95
3. Моне Чиба (Япония) — 141,80
4. Эмбер Гленн (США) — 138,00
5. Изабо Левито (США) — 136,51