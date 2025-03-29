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29 марта, 05:07

Американка Лью выиграла золото ЧМ-2025

Евгений Козинов
Корреспондент
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Алиса Лью.
Фото Reuters

Американская фигуристка Алиса Лью завоевала золотую медаль чемпионата мира-2025. Она показала лучший результат в произвольной программе, набрав 148,39 балла, и с 222,97 балла выиграла золото.

Второй стала японка Каори Сакамото, набравшая по итогам двух программ 217,98 балла. Замкнула тройку японка Моне Чиба — 215,24 балла.

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, которая ранее представляла Россию, по итогам короткой программы не прошла квалификацию в произвольную программу. 27 марта она набрала 47,31 балла и заняла 25-е место.

Чемпионат мира-2025
Женщины
Итоговое положение

1. Алиса Лью (США) — 222,97
2. Каори Сакамото (Япония) — 217,98
3. Моне Чиба (Япония) — 215,24
4. Изабо Левито (США) — 209,84
5. Эмбер Гленн (США) — 205,65

Произвольная программа

1. Алиса Лью (США) — 148,39
2. Каори Сакамото (Япония) — 146,95
3. Моне Чиба (Япония) — 141,80
4. Эмбер Гленн (США) — 138,00
5. Изабо Левито (США) — 136,51

Алиса Лью.Американка Лью выиграла короткую программу на ЧМ-2025
Алиса Лью
Изабо Левито
Каори Сакамото
Моне Чиба
Эмбер Гленн
Фигурное катание
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