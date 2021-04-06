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Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 года может пройти в Канаде

17:40

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) выдвинула заявку Монреаля на проведение чемпионата мира в 2024 году, информирует официальный сайт организации.

Страна-организатор ЧМ-2024 должна быть определена советом Международного союза конькобежцев (ISU) позднее в 2021 году.

Напомним, Монреаль должен был принять мировое первенство по фигурному катанию в 2020 году, но турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Последний раз Канада принимала чемпионат мира в 2013 году.

Чемпионат мира-2021 прошел в Стокгольме. В 2022 году турнир пройдет в Монпелье (Франция), а в 2023-м — в Сайтаме (Япония).

Дополнительная информация:

https://skatecanada.ca/2021/04/skate-canada-announces-bid-to-host-the-isu-world-figure-skating-championships-2024-in-montreal-quebec/

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