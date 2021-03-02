Чемпионат мира по фигурному катанию-2021: календарь соревнований и расписание трансляций
Чемпионат мира пройдет с 24 по 28 марта в Швеции. Соревнования примет Ericsson Globe Arena в столице страны, Стокгольме.
На турнире будут разыграны четыре комплекта медалей — в мужском и женском одиночном катании, соревнованиях спортивных пар и танцевальных дуэтов. Спортсмены в каждом виде представят короткую и произвольную программы, а в заключительный день ЧМ-2021 после награждения лучшие фигуристы мира выступят с показательными номерами.
Календарь соревнований и расписание трансляция ЧМ-2021 (время московское)
24 марта, среда
12:00. Женщины. Короткая программа
19:30. Церемония открытия
20:30. Пары. Короткая программа
25 марта, четверг
13:00. Мужчины. Короткая программа
20:30. Пары. Произвольная программа
26 марта, пятница
12:45. Танцы. Ритм-танец
20:00. Женщины. Произвольная программа
27 марта, суббота
13:00. Мужчины. Произвольная программа
19:00. Танцы. Произвольный танец
28 марта, воскресенье
15:30. Показательные выступления
Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме пройдет без зрителей на трибунах.
Соревнования ЧМ-2021 будут показаны в России на Первом канале — в телеэфире и на сайте 1tv.ru. Фигурное катание вместе с Александром Гришиным комментируют олимпийский чемпион Алексей Ягудин и прославленный тренер Татьяна Тарасова.
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