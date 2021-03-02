Чемпионат мира по фигурному катанию-2021: календарь соревнований и расписание трансляций

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и календарь соревнований, где смотреть трансляции онлайн.

Чемпионат мира пройдет с 24 по 28 марта в Швеции. Соревнования примет Ericsson Globe Arena в столице страны, Стокгольме.

На турнире будут разыграны четыре комплекта медалей — в мужском и женском одиночном катании, соревнованиях спортивных пар и танцевальных дуэтов. Спортсмены в каждом виде представят короткую и произвольную программы, а в заключительный день ЧМ-2021 после награждения лучшие фигуристы мира выступят с показательными номерами.

Календарь соревнований и расписание трансляция ЧМ-2021 (время московское)

24 марта, среда

12:00. Женщины. Короткая программа

19:30. Церемония открытия

20:30. Пары. Короткая программа

25 марта, четверг

13:00. Мужчины. Короткая программа

20:30. Пары. Произвольная программа

26 марта, пятница

12:45. Танцы. Ритм-танец

20:00. Женщины. Произвольная программа

27 марта, суббота

13:00. Мужчины. Произвольная программа

19:00. Танцы. Произвольный танец

28 марта, воскресенье

15:30. Показательные выступления

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме пройдет без зрителей на трибунах.

Соревнования ЧМ-2021 будут показаны в России на Первом канале — в телеэфире и на сайте 1tv.ru. Фигурное катание вместе с Александром Гришиным комментируют олимпийский чемпион Алексей Ягудин и прославленный тренер Татьяна Тарасова.