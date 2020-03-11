Чемпионат мира по фигурному катанию-2020 может пройти осенью

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию может пройти осенью, но не ранее октября. Ранее сообщалось, что турнир отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования должны были пройти в Монреале с 16 по 22 марта.

«Учитывая нынешние неопределенные события, связанные с пандемией коронавируса, перенос и /или перенос вышеупомянутых чемпионатов в течение текущего сезона, даже если этот сезон будет продлен на несколько недель после его нормального окончания в начале апреля, не может быть разумно рассмотрен. В течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами оценит, возможно ли проведение Чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в конце года, но в любом случае не ранее октября 2020 года. Прежде чем принять окончательное решение, ISU будет поддерживать тесный контакт с членами Skate Canada и ISU», — сообщила пресс-служба союза.