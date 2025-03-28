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28 марта, 01:24

Малинин лидирует после короткой программы на ЧМ-2025

Евгений Козинов
Корреспондент
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Илья Малинин.
Фото AFP

Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на чемпионате мира-2025. За свой прокат он получил 110,41 балла.

Вторым стал японец Юма Кагияма, который набрал 107,09 балла. Замкнул тройку Михаил Шайдоров из Казахстана — 94,77 балла.

Соревнования проходят в Бостоне. Произвольная программа у мужчин состоится в ночь с 29 на 30 марта и начнется в 01.00 по московскому времени.

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Чемпионат мира-2025
Мужчины
Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 110,41
2. Юма Кагияма (Япония) — 107,09
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 94,77
4. Кевин Аймо (Франция) — 93,63
5. Шун Сато (Япония) — 91,26

Илья Малинин.Неугомонный Малинин! Фигурист хочет сделать семь четверных на ЧМ в Бостоне
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Юма Кагияма
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