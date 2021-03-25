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Бутырская — о критике иностранных фанатов: «Люди не готовы воспринимать нашу страну в такой силе»

20:11
Анна Щербакова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в беседе с «СЭ» отреагировала на недовольство иностранных болельщиков первым местом Анны Щербаковой после короткой программы на ЧМ-2021 в Швеции.

«Аня Щербакова сделала все, чтобы победить. Сейчас против нас будут все. У нас приехала очень сильная команда во всех видах. Конечно, люди не готовы воспринимать нашу страну в такой силе. Они хотят придраться. Также было и в Сочи. Только тогда все возмущались, что победила Аделина Сотникова. Девчонки вчера могли бы быть и плотнее, если бы не ошибки Трусовой. Они должны выходить на произвольную программу с большим напором», — сказала Бутырская «СЭ».

Вчера, 24 марта, Анна Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ-2021 в Стокгольме, Туктамышева — третья, Трусова — 12-я.

(Владимир Пушкарев)

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