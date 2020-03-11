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«Будьте здоровы, берегите себя». Татьяна Тарасова — об отмененном чемпионате мира

11 марта 2020, 23:35
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования должны были пройти в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.

— Вот такие у нас сегодня новости, — написала Тарасова в своем Instagram. — Будьте здоровы, берегите себя

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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