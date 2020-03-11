Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования должны были пройти в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.

— Вот такие у нас сегодня новости, — написала Тарасова в своем Instagram. — Будьте здоровы, берегите себя