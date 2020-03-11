«Будьте здоровы, берегите себя». Татьяна Тарасова — об отмененном чемпионате мира
11 марта 2020, 23:35
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира из-за угрозы распространения коронавируса. Соревнования должны были пройти в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.
— Вот такие у нас сегодня новости, — написала Тарасова в своем Instagram. — Будьте здоровы, берегите себя
Вот такие у нас сегодня новости. Будьте здоровы, берегите себя. В ближайшее время ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение ЧМ по фигурному катанию 2020 позднее в этом году, но в любом случае не раньше октября 2020 года. #чемпионатмира#отмена
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020