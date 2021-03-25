Бойкова и Козловский закроют произвольные программы спортивных пар на ЧМ

Стал известен стартовый порядок произвольной программы в парном катании на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

Первой на лед выйдет белорусская пара Богдана Лукашевич/Александр Степанов. Три российских пары выступят в последней, пятой группе. Евгения Тарасова и Владимир Морозов выйдут на лед 17-ми, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 18-ми. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, показавшие лучший результат по итогам короткой программы, выступят последними.

Произвольные выступления у пар состоится сегодня, 25 марта. Начало — в 20.10 (мск).