Бестемьянова высказалась о значении победы Сакомото на ЧМ для российских фигуристок

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье. По сумме двух программ спортсменка получила 236,09 балла.

«Имеет ли для наших спортсменок значение победа Сакомото? Это бессмысленный разговор для нас. Я смотрела результаты чемпионата мира и прекрасно знаю программу японской фигуристки. Мне нет смысла смотреть прокат, я все знаю. Если она выиграла, то она сделала все, что она умеет», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии, которая набрала баллов 217,70 балла. Третьей стала американка Алиса Лью — 211,19. Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).