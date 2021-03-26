Бестемьянова назвала сюрпризом победу Мишиной и Галлямова на ЧМ по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в парном катании на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

«Это такой сюрприз, мы все в полном восторге, что дебютанты выиграли. Это к разговору о том, что кто хорошо откатался, тот и выиграл, независимо от рейтингов. Китайская пара — двукратные чемпионы мира, но вчера ошиблись и проиграли. Пары были очень честно расставлены по местам», — приводит ТАСС слова Бестемьяновой.

Бестемьянова отметила, что ей жаль пару Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, которая лидировала после короткой программы.

«Обидно, конечно, за Бойкову с Козловским, которые лидировали после короткой программы. Вот прокатай они все чисто, как умеют. Думаю, определенную роль здесь сыграл последний стартовый номер, все-таки они еще молодые, не такие опытные, не смогли додержать свою струну, очень жалко. За Тарасову с Морозовым тоже обидно, и они могли претендовать на первое место», — добавила Бестемьянова.

Мишина и Галлямов впервые приняли участие в мировом первенстве. Они набрали 227,59 очка по итогам короткой и произвольной программ. Серебро завоевала китайская пара Суй Вэнцзин/Хань Цун (225,71), бронза — у еще одной пары из России, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (217,63). Третья пара представителей России Евгения Тарасова/Владимир Морозов (212,76) заняла четвертое место.