Авербух прокомментировал ошибку в выступлении Степановой и Букина в ритм-танце на чемпионате мира

Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Александры Степановой и Ивана Букина в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Очень эмоционально и ярко. Но, к сожалению, не без ошибок. Трудно подобрать слова. Я очень люблю эту пару. Сейчас все с волнением смотрели и наверняка ужаснулись этой маленькой ошибке. Сашу чуть-чуть вывалило из круга на повороте. В борьбе за медали это может негативно повлиять. Будем надеяться на благосклонность судей», - сказал в эфире «Первого канала» Авербух.

Российская танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин набрала 83,02 балла за ритм-танец и занимает первое промежуточное место.