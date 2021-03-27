Призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал «СЭ» результаты женской произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

По результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

«Надо сказать браво нашим девчоночкам, — сказал Авербух «СЭ». — Это исторический результат. Все наши три девочки на пьедестале на чемпионате мира. Женское одиночное катание сейчас в России находится на гигантском подъеме. Этот чемпионат мира еще раз доказал, что пока нам нет конкурентов. Будем надеяться, что девочки и дальше сохранят свое лидерство на олимпийский сезон. Тем более, мы знаем, какая сильная сборная у нас осталась в Москве. Хочется сказать браво каждой из них».

Авербух выражает благодарность российским спортсменкам и их тренерам за результаты на чемпионате мира.

«Александра Трусова сама себе придумала проблемы в короткой программе. Из-за этого она не смогла сегодня до конца бороться за золото, хотя очень хорошо выступила в произвольной программе».

Хочется сказать большое спасибо Лизе Туктамышевой. И особенное спасибо ее тренеру Алексею Николаевичу Мишину за подготовку спортсменки, которая показывает каким может был долговечным женское одиночное катание".

И разумеется, браво Ане Щербаковой, которой через несколько дней исполнится 17 лет. Я думаю, это прекрасный подарок ей на день рождения. Сегодня, может быть, не совсем все у нее получилось. В любом случае она большая умница, сделала самое главное — все остальные элементы кроме четверного. Все очень чисто, прыгнула каскад на последних секундах, который имел огромную ценность. Поэтому браво".

Авербух также считает, что российские спортсмены смогли лучше всего подготовиться к ЧМ в Стокгольме.

«Браво всем, и спортсменам и тренерам! Сложнейший сезон, сложнейшая подготовка. Россия на этом чемпионате мира показывает, что именно ее спортсмены лучше всего смогли адаптироваться и пройти такой сложный период подготовки в эпоху коронавируса», — добавил Авербух.

Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.

(Артем Бухаев)