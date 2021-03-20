Призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от сборной России на предстоящем чемпионате мира-2021 в Швеции.

«Большое счастье, что чемпионат мира все же решили проводить. Если бы его отменили, то это был бы еще один удар по фигурному катанию. Думаю, что мы в праве рассчитывать на очень хорошие выступления российских фигуристов, потому что российские фигуристы поддерживали соревновательную практику благодаря мудрой позиции ФФКР. Во всех 4-х видах у нас сильные команды. При этом турнир пройдет на европейском континенте, и нам будет легче выступать на своем часовом поясе. К тому же, есть лидеры, которые отказались приезжать на чемпионат мира, что раскрывает для нас более радужные перспективы. Этот чемпионат должен быть наш!

Весь пьедестал у девушек? Не стоит так говорить, потому что соперники не дремлют. Еще и не совсем понятно, кто в какой форме находятся. Практически не было международных турниров, никто ни с кем не сталкивался. Не нужно делать шапкозакидательских настроений, ставя задачу брать весь пьедестал. Это будет здорово, но конкуренты тоже есть.

Что говоря о мужском турнире, то он очень сложный и представительный. Я просто верю в наших ребят. Миша Коляда в этом сезоне ни раз показывал очень хорошие выступления. У Михаила также достаточный арсенал прыжковых исполнений. Он точно может рассчитывать на выступление в сильнейшей разминке. Если он покажет максимум, то возможность попасть в тройку у него есть», — сказал Авербух «СЭ».

Мировое первенство пройдет 22–28 марта в Стокгольме.

(Данил Алешин)