Анна Щербакова о российском пьедестале на ЧМ: «Все к этому шло»

Российская фигуристка Анна Щербакова оценила выступление россиянок на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Ближайшие планы — продолжить работать, ни в коем случае не останавливаться, чтобы следующие прокаты были намного лучше, — сказала Щербакова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. — Сезон еще не закончен, у меня еще будут соревнования. Потом небольшой перерыв, и с новыми силами в новый сезон. Три россиянки на пьедестале? Конечно, мы этим гордимся. Мне кажется, что все к этому шло.

Женское одиночное фигурное катание в России стремительно набирало обороты, и у нас огромная конкуренция внутри страны. Такого, я думаю, нет нигде. Чемпионат России ничуть не легче, чем международные старты, а иногда даже сложнее. Именно эта конкуренция подстегивает нас на более сложные программы. Это должно было принести результат на международной арене».

На чемпионате мира-2021 Щербакова завоевала золотую медаль. Россиянки заняли весь пьедестал почета. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.