Алиса Лью: «Я не шокирована оценками, так как допустила ошибки на прыжках»

Американская фигуристка Алиса Лью после исполнения короткой программы на чемпионате мира среди юниоров отметила, что счастлива дебютировать на турнире. В числе прочего она с помаркой исполнила каскад «тройной аксель-тройной тулуп» и набрала за прокат 67,52 балла.

— Я счастлива выступить здесь, но, к сожалению, я допустила серьезные ошибки на прыжках, — сказала 14-летняя Лью. — Не могу сказать, что я была шокирована оценками, но это станет для меня хорошим уроком. Тройной аксель в короткой программе не приносит преимущества? Нет-нет, я не стану менять набор прыжков, просто нужно делать их чисто. Моя цель на турнире? Чистое исполнение обеих программ.

Произвольную программу на турнире девушки представят 7 марта, начиная с 16.45 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)