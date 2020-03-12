Алиев вернется из США на следующей неделе. Он полетел туда для подготовки к чемпионату мира, который отменили

Чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев вернется из США на следующей неделе, туда он отправился на акклиматизационный сбор перед чемпионатом мира. Турнир отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

— Дима вернется в Санкт-Петербург на следующей неделе, вероятнее всего, вылетит из Нью-Йорка во вторник, — цитируют «РИА «Новости» тренера фигуриста Евгения Рукавицына.

Соревнования должны были пройти в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта.