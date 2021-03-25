Академия Плющенко поддержала Трусову после неудачи в короткой программе на ЧМ

Академия тренера по фигурному катанию и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поддержала Александру Трусову после ее неудачного выступления в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

«Мужества, сил и веры в себя! Борись до конца, Саша! Ты все можешь», — говорится в публикации в официальном Instagram академии «Ангелы Плющенко».

Александра Трусова не стала исполнять тройной аксель и допустила степ-аут на тройном лутце, оставшись без каскада в короткой программе на ЧМ. Спортсменка занимает промежуточное 12-е место. Произвольные программы женщины представят в пятницу, 26 марта.