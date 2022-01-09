Омикрон едва не лишил Олимпиады звездную американку Лью. Что же будет на Играх?

Новый штамм превращает спорт в рулетку.

В Нэшвилле, крупнейшем городе штата Теннесси, проходит чемпионат США по фигурному катанию. По аналогии с российским именно национальное первенство в Америке считается ключевым при отборе состава на главные старты сезона. В этот раз на кону стояла поездка на Олимпиаду, тем удивительнее, какой фарс устроила местная антиковидная служба с ежедневными тестированиями. Прямо по ходу соревнований с чемпионата сняли нескольких фигуристов, среди которых одна из самых известных заокеанских одиночниц Алиса Лью. Сомнительный тест при отсутствии каких-либо симптомов заражения едва не лишил ее олимпийской мечты, а сборную — сильной спортсменки. Стоит ли нам теперь бояться таких инцидентов на чемпионате Европы в Таллине и на самих Играх?

Лью взяли в сборную в обход спортивного принципа

Одиночницы Алиса Лью и Эмбер Гленн, одиночник Уильям Хаббарт, танцевальная пара Рафаэлла Кончиус/Алексей Щепетнов. Что их всех объединяет? Внезапно сорвавшиеся планы выступить на чемпионате США из-за положительного теста на коронавирус. Причем танцоры и Лью с Гленн выступили в короткой и пропустили только произвольную. Такой сюрреалистический сценарий стал возможен после того, как организаторы турнира решили проводить ежедневное тестирование на COVID-19 на фоне распространения крайне заразного штамма коронавируса «омикрон» и общего всплеска заболеваемости в Америке. Сейчас в Штатах только официально фиксируют более миллиона случаев заражения в сутки, и причины, по которым власти проявляют озабоченность, понятны и объяснимы. Но почему ради мнимой безопасности неразбериха с тестами напрямую влияет на спортивный принцип? Лью и Гленн считались претендентками если не на победу, то как минимум на медаль. А значит, и на поездку на Олимпиаду.

У Алисы не было никаких видимых признаков заболевания, и, по ее словам, чувствовала она себя отлично. Что еще больше вызывает вопросов к ситуации — так ли важно было ее срочно отстранять от прокатов? Лью после первого дня соревнований была на третьем месте в нескольких баллах от лидера и вполне могла отыграть отставание удачной произвольной. Хотя форма у Лью сейчас не лучшая. Тройной аксель ей снова не покорился — падение. Непрыжковые элементы с компонентами снова вызывают вопросы, а темпы, с которыми меняется ее тело, поражают даже бывалых свидетелей пресловутого пубертата в женском одиночном. Тем не менее она остается важным игроком для местной федерации, и вполне логично, что ее взяли в сборную даже после вынужденного снятия. С Гленн другая история — она завалила короткую (была на 14-м месте) и не имеет такого веса и статуса в команде, как Лью, так что за нее никто не заступился.

Сборная США в худшем состоянии за долгие годы

В целом можно говорить, что женское одиночное в Америке на грани катастрофы. Из-за травмы снялась Брейди Теннелл, так и не пришла в себя Лью, Карен Чен и Мэрайя Белл побеждают с контентом десятилетней давности, а в тройке призеров не самые выдающиеся юниорки. 213 баллов и ни одного каскада тройных — это ли уровень чемпионки? Гленн, в свою очередь, теперь точно вне игры. Все потому, что она похоже и правда заболела — в Instagram девушка признается в слабости на тренировке. В итоге Эмбер не взяли даже на чемпионат четырех континентов, куда США традиционно везет второй состав. Интересное и по-своему правильное решение: вместо того, чтобы требовать от своих лидеров невозможного и побед в трех стартах за два месяца кряду, американцы дают возможность им отдохнуть и полноценно подготовиться к Олимпиаде. Нашим стоит задуматься!

Но это все проблемы наших соперников, которые интересны в России постольку-поскольку. Гораздо важнее сам прецедент снятия сильных спортсменов прямо по ходу соревнований. Организаторы турнира не запарились насчет возможного «пузыря» по опыту прошлого сезона, не отказались от зрителей. Наоборот, трибуны в Нэшвилле были переполнены, даже в нашей стране такого не увидишь! Интересно, был ли среди зрителей небезызвестный Филип Херш, который любит подтрунивать над ФФКР за ее ковид-диссидентство, но и американские болельщики не сильно торопились надевать защитные маски. Все эти детали оргкомитет не волновали и на распространение вируса не влияли. А вот ежедневные тесты привитых спортсменов — пожалуйста. В Америке 16-летние подростки могут получать вакцину, и у Лью было две дозы Pfizer. Перед вылетом на первенство она получила два отрицательных теста. Что никак ее не спасло от заражения уже непосредственно на чемпионате.

На Олимпиаде могут быть махинации с тестированием на COVID?

А теперь представьте, что такое произойдет на чемпионате Европы! Шансы на это очень высокие, поскольку приедут спортсмены со всего континента и будут жить в общем для всех отеле. Организаторы эстонцы будут делать ежедневные тесты, и любой, даже хоть немного сомнительный результат будет означать окончание турнира. Причем тесты платные, и не за счет принимающей стороны, а за счет спортсменов — по 15 евро за каждый. То есть по 100 евро за весь турнир — с учетом того, что приезжают и уезжают фигуристы чаще всего не день в день со стартами, — наберется. Для представителей стран третьего мира в этом виде спорта подобные траты могут быть весьма существенными, ведь они и так тренируются и приезжают на чемпионаты за свой счет. И ладно бы хоть за такие деньги была бы полная гарантия адекватных результатов!

Сомнения есть даже касательно тестирования на допинг, но в случае с разборками с ВАДА есть хотя бы понятные рычаги для апелляции — Арбитраж в Лозанне. А как можно опротестовать положительный тест на ковид? Не факт, что следом даже два отрицательных теста дадут возможность выступить. Особенно если положительный пришел непосредственно перед стартом. Особенно тревожно за Олимпиаду в Китае. Получается, что выигрывать теперь будет не самый сильный, а самый удачливый. Ведь полностью спасти от омикрона не способны ни вакцина, ни маска, ни полный отказ от социальной жизни.