Фанаты нашли на тренировке чемпионата Европы фантомную Трусову. Кто это был?

Как в Таллине проходят тренировки в преддверии чемпионата Европы по фигурному катанию.

Официально чемпионат Европы в Эстонии стартует 12 января днем с короткой программы мужчин, но на всех афишах даты проведения стоят другие: 10 — 16 января. Первые два дня, понедельник и вторник, на арене «Тондираба» тренировочные. Но даже за этот короткий период успело произойти немало интересного.

Представители «СЭ» прилетят в Таллин 13 января, но благодаря нашим вездесущим источникам рассказываем, как происходит подготовка к главному турниру перед Олимпиадой.

Учениц Тутберидзе никто не видел, а их главная конкурентка потеряла и нашла коньки

Главные звезды российской сборной, ученицы Этери Тутберидзе Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова ни на одной тренировке перед началом чемпионата в Таллине не появились. По-видимому, они начнут активничать только в дни самого чемпионата, то есть со среды. Стартуют женские соревнования уже в четверг, 13 января. Но вряд ли команду Тутберидзе можно обвинить в высокомерии. На чемпионате Европы они объективно соревнуются в своей лиге, тусовке, на своей планете — как угодно.

Впрочем... в этом сезоне россиянок уже цепляли на разных турнирах. Дважды это делала бельгийка Луна Хендрикс. Она обыгрывала Алену Косторную сначала на одном этапе «Гран-при» в произвольной программе, а затем опередила Майю Хромых и Анну Щербакову в короткой программе на другом. В итоге она неизменно была ниже, но это не были победы в одну калитку. Вот и наши эксперты Бетина Попова и Андрей Журанков синхронно сказали о том, что Хендрикс может зацепиться за медаль и оставить кого-то из россиянок позади. Закидывание шапками — отложить.

С Хендрикс уже произошла на чемпионате неприятная ситуация — она прилетела в Таллин, но лишилась коньков, которые потерялись в багаже. Тренер и брат 22-летней фигуристки Йорик в Twitter призвал найти ответственных за выдачу багажа.

No skates/luggage 4 @LoenaHendrickx #Euros2022 How is this even possible without any connecting flight? @BrusselsAirport Who's the bagage handler of AirBaltic flight BT852? — Jorik Hendrickx (@JorikHendrickx) January 10, 2022

Во вторник коньки нашлись, и Хендрикс даже успела примчаться на вечернюю тренировку.

Тутберидзе пришла с собакой

Российский тренер Этери Тутберидзе впервые появилась на официальной тренировке чемпионата Европы в Таллине. Ни одна из ее учениц-одиночниц (Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова) еще не выходила на лед, но Тутберидзе вывела пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Этери Тутберидзе на чемпионате Европы — вместе с Максимом Траньковым и парой Тарасова/Морозов. pic.twitter.com/7dYGTqs3hg — Lublineс93 (@Lublinec931) January 11, 2022

Появилась Тутберидзе на катке в сопровождении своей собаки, которую держала в переносной сумке.

Сумку охраняли очень тщательно — сразу три человека в красном.

Собаку Тутберидзе ну очень внимательно охраняют. Три человека сразу! pic.twitter.com/UMZJkEsgjt — Lublineс93 (@Lublinec931) January 11, 2022

В интервью «Пусть говорят» Этери Георгиевна рассказала, что собаку ей подарила Александра Трусова — для тех, кто запутался в животных Team Tutberidze.

Ну и еще немного милоты — местные дети приветствуют фигуристов во время тренировки вот таким образом. Почти после каждого проката.

Милые эстонские дети «приветствуют участников сореновнований». pic.twitter.com/y90AcTif0M — Lublineс93 (@Lublinec931) January 11, 2022

Кто был фантомной Трусовой?

Тарасова и Морозов провели тренировку не самым удачным образом, допустив несколько ошибок и падений. Бойкова и Козловский ушли раньше всех, Мишина и Галлямов также допускали ошибки, партнерша один раз довольно жестко упала.

Бойкова и Козловский завершили тренировку досрочно. pic.twitter.com/gkVlcUOnKZ — Lublineс93 (@Lublinec931) January 11, 2022

Но самое интересное, что некоторые фанаты смогли найти на тренировке в понедельник Александру Трусову. Это произошло опять же после фотографии источника «СЭ». На тренировке каталась девушка, издалека очень напоминавшая Трусову. Однако расстояние до тренировочного катка от трибуны не позволяло однозначно установить, что это за фигуристка, поэтому некоторые фанаты стали на полном серьезе утверждать, что Александра самостоятельно прибыла в Таллин. Ну либо воспользовалась услугами двойника.

Как метко заметили в комментариях: «Саша еще не прилетела в Таллин, а уже на тренировке».

Мы провели мини-расследование и с большой долей вероятности можем утверждать, кто был фантомной Трусовой. Вероятно, это швейцарская фигуристка Ясмин Кимико Ямада. Фотография была сделана за несколько минут до выхода на лед второй разминки, в которой должны были тренироваться россиянки, то есть речь идет об участницах из первой разминки. На Анастасию Губанову наша героиня ну совсем не похожа, Наташа Маккей из Великобритании в Instagram написала, что только на второй день впервые вышла на лед. Француженка Леа Серна — другая вышедшая на лед участница той разминки (из двух). Вот и получается, что это либо Алексия Паганини, либо Ямада, а силуэт тренера у бортика напоминает тренера Станислава Самохина. Но в любом случае — Трусовой, поверьте, на катке не было.

Есть основания предполагать, что фантомная Трусова на тренировке ЧЕ с первой фотографии — швейцарка Ямада. pic.twitter.com/YmL8reL88s — Lublineс93 (@Lublinec931) January 11, 2022

Как откатались и провели жеребьевку наши парни

Кто тренировался еще в Таллине во вторник, так это парни. Андрей Мозалев и Марк Кондратюк в прокате короткой программы под музыку не стали рисковать и не прыгали, а скорее имитировали программу и отрабатывали непрыжковые элементы. Евгений Семененко выглядел неуверенно — едва не упал с четверного, затем допустил «бабочку» на сальхове и чисто исполнил лишь тройной аксель. На вечерней тренировке он вообще не появился, а Кондратюк и Мозалев провели ее по-разному. Андрей берег себя и катал программу почти без прыжков. Марк сделал три четверных и был в порядке.

Также сегодня в Таллине прошла жеребьевка стартовых номеров — по новым правилам, в отсутствие самих фигуристов, дабы на арену не прорвался омикрон. Стартовые номера наших мужчин и пар следующие:

Мужчины (34 участника): Марк Кондратюк — 25-й, Евгений Семененко — 29-й, Андрей Мозалев — 33-й.

Пары (21 пара): Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 19-е, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 20-е, Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 21-е.

Начало чемпионата Европы — 12 января в 12.50.

Расписание чемпионата Европы

12 января, среда

12.50. Мужчины. Короткая программа

19.45. Пары. Короткая программа

13 января, четверг

12.15. Женщины. Короткая программа

20.00. Пары. Произвольная программа

14 января, пятница

13.00. Танцы на льду. Ритм-танец

19.00. Мужчины. Произвольная программа

15 января, суббота

14.35. Танцы на льду. Произвольный танец

19.30. Женщины. Произвольная программа

16 января, воскресенье

16.30. Показательные выступления

Заявка сборной России

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов