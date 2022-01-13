Фигурное катание
Чемпионат Европы
Статьи
Медальный зачет Календарь / результаты Новости Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:00

Это выдержат немногие. Что не так с чемпионатом Европы по фигурному катанию

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Мишель Циба и Дарья Данилова на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Фото Global Look Press
Тягомотный формат надо менять — и есть даже конкретные предложения.

В последние годы чемпионат Европы по фигурному катанию все отчетливее обретает очертания чемодана без ручки. Вроде бы и манкировать его российской федерации несподручно — как-никак это медали, звания тренерам и хорошая отчетность. Победы, которые все так любят. С другой стороны, уровень конкуренции на нем давно уже не отвечает нашим потребностям. Сам Международный союз конькобежцев а.к.а. ISU не всегда горит желанием его проводить, как в прошлом году, когда его отменили, сославшись на пандемию.

Евгения Тарасова и&nbsp;Владимир Морозов. Странное судейство российского арбитра на Евро. Подтащила пару Тутберидзе и не стала помогать парам Москвиной

Система проведения убивает интерес телевидения

Но что действительно бросается в глаза при просмотре больших турниров по фигурному катанию — их тягомотность и непритягательность для ТВ. Короткая программа мужчин, на которую приехали 34 участника, длилась пять часов со всеми заливками. Первый канал показывал первые разминки в интернете без комментариев. Восторг работникам «Беларуси-5», которые очень подробно и фактурно работали все эти часы.

И, пожалуй, главное, что за них произошло, — снятие Николая Майорова. Говорил с его мамой и тренером Ириной — там кипят эмоции на фоне философского и саркастичного русского юмора, так что в печать не все выдашь. Ну еще американец Ларри Лупуловер, выступающий за Болгарию, вернул всем 1970-е и станцевал под попурри Boney M, завершив все это фразой Oh those Russians! («Ох уж эти русские!») из песни о Распутине. Армянский фигурист Славик Айрапетян в тяжелейшем бою обыграл турка, сразу после которого выходил. Еще и под армянскую музыку и аплодисменты делегации во главе с Ари Закаряном.

Не уверен, что этот набор мечты вас сильно заводит. А объяснить зрителю, зачем ему нужно тратить четыре часа на просмотр выступлений сомнительного качества, когда решается все в последние полчаса, не сможет ни Алексей Ягудин по телевизору, ни руководители ISU.

Михаил Коляда. Три российских фигуриста заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Так почему на Олимпиаду автоматом должен ехать Коляда?

Что можно сделать?

Критикуешь — предлагай. Вот несколько тезисных предложений, которые могли бы оживить скуку чемпионатов Европы.

Выделить отдельный день для отборочных соревнований у женщин и мужчин. Отбор проводится и так: короткая программа для большинства стран фигурного третьего мира — борьба за квалификацию в произвольную. Так почему не пригласить на весь турнир даже больше людей — 40-50, а 10 человек допустить напрямую? И ввести элемент плей-офф — из каждой разминки по шесть человек в финал проходит один. Это сделает контакт между спортсменами гораздо более явным и оживит интригу.

Да, кому-то из трех россиян пришлось бы лишний день поднапрячься. Люди, вышедшие в следующий раунд, откатают лишний раз короткую программу? Лишите их пары тренировок. Да и, в конце концов, тем, кто ниже рейтингом, можно дать такую поблажку. Да и поблажка ли это — лишний соревновательный день? График чемпионата позволяет сделать три программы за пять дней. А все программы спортсмены катают на тех же тренировках.

Короткую и произвольную программы должны катать человек 12-15. Это сделает соревнования динамичнее и гораздо интереснее для телевидения, ограничив их часом-полутора. И добавит на чемпионатах Европы и мира лишние пару дней, которые будут посвящены небольшим фигурным странам. Никакие злые русские не отберут лучи славы.

И ведь ISU уже рассматривал вариант введения квалификационных дней на чемпионатах мира — но тему замяли.

Судьи не способствуют конкуренции

Если всерьез впрягаться в интересы малых стран, то ISU мог бы намекнуть судьям, что слабых стоит судить лояльнее. Пока картина ровно наоборот: те, кто кует международную репутацию фигурного катания, всячески поощряются — и в логике тут не откажешь.

Россия вообще стоит особняком — наших судьи не только не «убивают», но и обожают. Мы в фигурном катании к такому привыкли, но по меркам мирового спорта это не может не удивлять — приятно. Даже российских мужчин некоторые иностранцы оценивали выше, чем наш арбитр, чемпионка мира среди юниоров 1980-х годов Татьяна Шаркина.

У выигравшего Мозалева итог — 99,76, выше поставили представители Австрии (106,14), Турции (103,49), Франции (102,59), Белоруссии (100,12). В Союзном государстве с нами вроде бы только последняя. Российский арбитр поставила даже меньше итога — 99,24.

Некоторые иностранцы ненароком «убили» главного конкурента россиян итальянца Даниэля Грассля. Британка Чапман, которая выделялась на общем фоне, поставила ему 86,13, немного он получил от русского азербайджанца Юрия Ключникова и болгарки Поповой.

Словом, даже намека на антироссийскую оппозицию в Европе нет. Никакой экспансии блока НАТО и прочих подлых посягательств наших западных партнеров. Скорее наоборот.

Кстати, экзальтированная австрийка, которая всем ставила на пять баллов больше, — Эдит Шиллер, которая впервые в истории оценила на пять четверной элемент в женском фигурном катании, тулуп Камилы Валиевой в 2019 году, и сделала возможным ее мировой рекорд по баллам за один элемент (на тот момент). В среду она поставила три 9,5 в компонентах Мозалеву (невероятная для него история даже в России) и по одной такой отметке Кондратюку и Семененко.

Европейское фигурное катание не спасешь за один год и примитивными топорными мерами. Это должна быть сознательная политика со стипендиями для молодых спортсменов, развитием школ и увеличением маркетинговой привлекательности. Но делать надо хоть что-то. Сегодня мы увидим пропасть между европейским и российским катанием у женщин, вчера видели у пар, она же намечается у мужчин. Альтернатив России почти нет — кроме итальянской академии Лоренцо Магри и, возможно, школы Стефана Ламбьеля в Швейцарии. Если мы не хотим перевезти всю Европу в «Хрустальный» или, наоборот, перевезти во все зарубежные страны русских мигрантов, то надо хоть как-то ворошить это болото.

Фигурное катание
15
6
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
«Были слышны разговоры, что из-за меня гибнут люди». Звезда казахских ММА завершил карьеру после атаки ОМОНа
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры
Чемпионат Европы по фигурному катанию: онлайн короткой программы женщин
Трусова и Валиева упали с тройного акселя на тренировке перед стартом чемпионата Европы
Щербаковой поставили неправильную музыку на тренировке чемпионата Европы
Все российские фигуристы на чемпионате Европы сдали отрицательные тесты на коронавирус
Украинскую фигуристку Андрийчук сняли с чемпионата Европы
Роднина оценила короткие программы российских пар на чемпионате Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Три российских фигуриста заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Так почему на Олимпиаду автоматом должен ехать Коляда?
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости