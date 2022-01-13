Это выдержат немногие. Что не так с чемпионатом Европы по фигурному катанию

Тягомотный формат надо менять — и есть даже конкретные предложения.

В последние годы чемпионат Европы по фигурному катанию все отчетливее обретает очертания чемодана без ручки. Вроде бы и манкировать его российской федерации несподручно — как-никак это медали, звания тренерам и хорошая отчетность. Победы, которые все так любят. С другой стороны, уровень конкуренции на нем давно уже не отвечает нашим потребностям. Сам Международный союз конькобежцев а.к.а. ISU не всегда горит желанием его проводить, как в прошлом году, когда его отменили, сославшись на пандемию.

Система проведения убивает интерес телевидения

Но что действительно бросается в глаза при просмотре больших турниров по фигурному катанию — их тягомотность и непритягательность для ТВ. Короткая программа мужчин, на которую приехали 34 участника, длилась пять часов со всеми заливками. Первый канал показывал первые разминки в интернете без комментариев. Восторг работникам «Беларуси-5», которые очень подробно и фактурно работали все эти часы.

И, пожалуй, главное, что за них произошло, — снятие Николая Майорова. Говорил с его мамой и тренером Ириной — там кипят эмоции на фоне философского и саркастичного русского юмора, так что в печать не все выдашь. Ну еще американец Ларри Лупуловер, выступающий за Болгарию, вернул всем 1970-е и станцевал под попурри Boney M, завершив все это фразой Oh those Russians! («Ох уж эти русские!») из песни о Распутине. Армянский фигурист Славик Айрапетян в тяжелейшем бою обыграл турка, сразу после которого выходил. Еще и под армянскую музыку и аплодисменты делегации во главе с Ари Закаряном.

Не уверен, что этот набор мечты вас сильно заводит. А объяснить зрителю, зачем ему нужно тратить четыре часа на просмотр выступлений сомнительного качества, когда решается все в последние полчаса, не сможет ни Алексей Ягудин по телевизору, ни руководители ISU.

Что можно сделать?

Критикуешь — предлагай. Вот несколько тезисных предложений, которые могли бы оживить скуку чемпионатов Европы.

Выделить отдельный день для отборочных соревнований у женщин и мужчин. Отбор проводится и так: короткая программа для большинства стран фигурного третьего мира — борьба за квалификацию в произвольную. Так почему не пригласить на весь турнир даже больше людей — 40-50, а 10 человек допустить напрямую? И ввести элемент плей-офф — из каждой разминки по шесть человек в финал проходит один. Это сделает контакт между спортсменами гораздо более явным и оживит интригу.

Да, кому-то из трех россиян пришлось бы лишний день поднапрячься. Люди, вышедшие в следующий раунд, откатают лишний раз короткую программу? Лишите их пары тренировок. Да и, в конце концов, тем, кто ниже рейтингом, можно дать такую поблажку. Да и поблажка ли это — лишний соревновательный день? График чемпионата позволяет сделать три программы за пять дней. А все программы спортсмены катают на тех же тренировках.

Короткую и произвольную программы должны катать человек 12-15. Это сделает соревнования динамичнее и гораздо интереснее для телевидения, ограничив их часом-полутора. И добавит на чемпионатах Европы и мира лишние пару дней, которые будут посвящены небольшим фигурным странам. Никакие злые русские не отберут лучи славы.

И ведь ISU уже рассматривал вариант введения квалификационных дней на чемпионатах мира — но тему замяли.

Судьи не способствуют конкуренции

Если всерьез впрягаться в интересы малых стран, то ISU мог бы намекнуть судьям, что слабых стоит судить лояльнее. Пока картина ровно наоборот: те, кто кует международную репутацию фигурного катания, всячески поощряются — и в логике тут не откажешь.

Россия вообще стоит особняком — наших судьи не только не «убивают», но и обожают. Мы в фигурном катании к такому привыкли, но по меркам мирового спорта это не может не удивлять — приятно. Даже российских мужчин некоторые иностранцы оценивали выше, чем наш арбитр, чемпионка мира среди юниоров 1980-х годов Татьяна Шаркина.

У выигравшего Мозалева итог — 99,76, выше поставили представители Австрии (106,14), Турции (103,49), Франции (102,59), Белоруссии (100,12). В Союзном государстве с нами вроде бы только последняя. Российский арбитр поставила даже меньше итога — 99,24.

Некоторые иностранцы ненароком «убили» главного конкурента россиян итальянца Даниэля Грассля. Британка Чапман, которая выделялась на общем фоне, поставила ему 86,13, немного он получил от русского азербайджанца Юрия Ключникова и болгарки Поповой.

Словом, даже намека на антироссийскую оппозицию в Европе нет. Никакой экспансии блока НАТО и прочих подлых посягательств наших западных партнеров. Скорее наоборот.

Кстати, экзальтированная австрийка, которая всем ставила на пять баллов больше, — Эдит Шиллер, которая впервые в истории оценила на пять четверной элемент в женском фигурном катании, тулуп Камилы Валиевой в 2019 году, и сделала возможным ее мировой рекорд по баллам за один элемент (на тот момент). В среду она поставила три 9,5 в компонентах Мозалеву (невероятная для него история даже в России) и по одной такой отметке Кондратюку и Семененко.

Европейское фигурное катание не спасешь за один год и примитивными топорными мерами. Это должна быть сознательная политика со стипендиями для молодых спортсменов, развитием школ и увеличением маркетинговой привлекательности. Но делать надо хоть что-то. Сегодня мы увидим пропасть между европейским и российским катанием у женщин, вчера видели у пар, она же намечается у мужчин. Альтернатив России почти нет — кроме итальянской академии Лоренцо Магри и, возможно, школы Стефана Ламбьеля в Швейцарии. Если мы не хотим перевезти всю Европу в «Хрустальный» или, наоборот, перевезти во все зарубежные страны русских мигрантов, то надо хоть как-то ворошить это болото.