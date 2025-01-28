Арбитры нагнетают интригу. Как будут судить русскоязычных фигуристов на ЧЕ в Таллине?

На турнире в Эстонии снова много претендентов на медали среди наших бывших соотечественников и тех, кто тренируется в России.

Первый крупный международный старт в фигурном катании в 2025 году пройдет в Таллине с 29 января по 2 февраля. Последний чемпионат Европы с российским флагом и гимном тоже проходил в столице Эстонии. Тогда все золото ушло россиянам, а в женском одиночном катании Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова захватили весь пьедестал. Как пройдет континентальный турнир на этот раз?

Организаторы отказывались проводить соревнования

Изначально чемпионат Европы-2025 планировалось провести в Загребе, но Федерация фигурного катания Хорватии отказалась, ссылаясь на «непредвиденные обстоятельства». Потом континентальное первенство не захотели принять в Венгрии — там оправдывались нехваткой финансирования. В итоге эстафета дошла до Таллина. В прошлом сезоне чемпионат Европы проходил в соседней Литве — в Каунасе, многие спортсмены и поклонники фигурного катания рассказывали, что турнир был организован на неплохом уровне. И если российские зрители привыкли к отличной организации турниров, то в Европе это происходит нечасто.

Отечественного триколора на турнире мы не увидим, но это не значит, что наших или условно наших спортсменов там не будет. В мужском одиночном катании за место на пьедестале поборется Ника Эгадзе из Грузии. Спортсмен тренируется в штабе Этери Тутберидзе с 2018 года, и благодаря этому фигуристу мы видим одного из самых заметных российских тренеров преимущественно на международных стартах, а не на российских. Этери Георгиевна в начале сезона ездила на этапы «Гран-при ISU» с Эгадзе, а не на российскую серию.

Из женщин на медаль претендуют Анастасия Губанова из группы Евгения Рукавицына и Екатерина Куракова, сменившая российское гражданство на польское в 2020 году. Губанова уже имеет статус чемпионки Европы, она завоевала его в первый год отстранения отечественных фигуристов, а в прошлом сезоне его помешала подтвердить бельгийка Луна Хендрикс. А если быть точнее — судейская бригада, закрывшая глаза на явные недокруты победительницы.

В парном катании нашим спортсменам сейчас нет равных. На европейской арене к ним могут приблизиться лишь дуэты, тренирующиеся в Перми и Сочи, но представляют они Грузию и Венгрию. Это Анастасия Метелкина/Лука Берулава и Мария Павлова/Алексей Святченко. Среди танцевальных дуэтов интересно понаблюдать за серебряными призерами чемпионата России-2022 Дианой Дэвис/Глебом Смолкиным, ныне выступающими за Грузию, и французами Евгенией Лопаревой/Жоффре Бриссо. В ритм-танце они катаются под композицию «Распутин».

Даниэль Грассль. Фото Global Look Press

Интригу создают судьи

И все же главные на чемпионате Европы — это не спортсмены с российскими корнями, а судьи, которые будут их оценивать. Потенциальный лидер турнира итальянец Даниэль Грассль регулярно приземляет четверные прыжки в недокрут, но техническая бригада упорно не замечает ошибок, как на этапах «Гран-при», так и на универсиаде. Поэтому итоги соревнований в мужском одиночном катании в большей степени будут зависеть от строгости судейской коллегии.

В статусе чемпиона Европы в Таллин из Франции приедет Адам Сяо Хим Фа, сейчас его сезон складывается не самым удачным образом. Спортсмена преследуют травмы, а на кону медаль не только европейского первенства, но и Олимпийских игр, ведь именно в предолимпийский сезон у судей складывается мнение о спортсменах, которое может помочь или помешать в выставлении оценок фигуристам на Олимпиаде.

Действующая чемпионка Европы Луна Хендрикс не выступит на соревнованиях. Из-за травмы голеностопа спортсменке пришлось досрочно завершить сезон. «Все кончено. Моя лодыжка не в порядке. Это сильно ограничивает меня в прыжках, а это значит, что я не могу выполнять сложные прыжки на высшем уровне. Мне очень больно, что я не смогу защитить свой титул на чемпионате Европы, но я должна прислушиваться к своему телу», — комментирует свое решение спортсменка. Ранее бельгийка уже снималась с этапов «Гран-при» и челенджера Golden Spin of Zagreb. Несмотря на отсутствие хедлайнеров, за чемпионатом Европы все равно стоит следить, как минимум потому, что совсем скоро выступающие там спортсмены могут встретиться с россиянам на предолимпийских соревнованиях.

Фото Global Look Press

Расписание чемпионата Европы

29 января, среда

14.00 — парное катание, короткая программа

18.00 — женское одиночное, короткая программа

30 января, четверг

14.10 — мужское одиночное, короткая программа

19.55 — парное катание, короткая программа

31 января, пятница

13.30 — танцы на льду, ритм-танец

18.55 — женское одиночное, произвольная программа

1 февраля, суббота

14.00 — танцы на льду, произвольный танец

19.00 — мужское одиночное, произвольная программа

2 февраля, воскресенье

17.00 — показательные выступления