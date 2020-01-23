Жулин призвал Синицину и Кацалапова не бояться Пападакис и Сизерона

Тренер Александр Жулин прокомментировал выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на чемпионате Европы. Российский дуэт перед произвольным танцем идет вторым, отставая от французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

— На мой взгляд, пока это их лучший прокат в сезоне. Надо было хорошо откатать короткую программу, и сейчас впервые я всем доволен, — цитирует RT Жулина. — Абсолютно спокойно, без нервов, в удовольствие. Думаю, это передалось и судьям, и зрителям. Впервые мы так близко подобрались к великой французской паре. У нас хорошее взаимопонимание, Вика и Никита мне сами сказали, что все знают, все понимают, что будут кататься и тренироваться по-другому. Они понимают, что еще не тот уровень, чтобы кататься на сохранение. Не могу сказать, что это было на разрыв аорты. Но это было зрело, очень хорошо с физической точки зрения. Надеюсь, что в произвольной удастся это повторить.

Не надо ничего бояться, надо работать и работать еще два года. Удивлен ли, что их уровень сравним с французами? Я не большой фанат короткого танца французов в этом году. Вика и Никита попадают лучше. Показательно, что многие говорят, что по постановке у нас лучший короткий номер.