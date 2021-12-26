Жулин ответил на вопрос о готовности Кацалапова к чемпионату Европы

Тренер Александр Жулин в разговоре с «СЭ» оценил готовность Никиты Кацалапова, который выступает в паре с Викторией Синициной, перед чемпионатам Европы и прокомментировал состав сборной на предстоящие соревнования.

«Никита готов к чемпионату Европы. Что касается состава, то тут все логично», — сказал Жулин «СЭ».

О травме Кацалапова стало известно 24 декабря. Пара снялась с соревнований. Чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 пройдет с 10 по 16 января в эстонской столице Таллине, в спортивном комплекте «Тондираба».