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Сегодня, 18:16

Жулин: «Если Валиева катается безошибочно, то с ней ничего сделать невозможно! Весь пьедестал будет нашим»

Артем Бухаев
Корреспондент

Двукратный призер Олимпийских игр и тренер Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Все хорошо было только у Валиевой. Трусова и Щербакова откатали нечисто. Но я надеюсь, что завтра все будет хорошо. Весь пьедестал будет нашим. Если Валиева катается безошибочно, то с ней ничего сделать невозможно. Второе место Хендрикс не удивляет. Она уже занимала подобные места. Произвольная все расставит на свои места. За Щербакову нет беспокойства. Думаю, все будет нормально завтра», — сказал Жулин «СЭ».

Камила Валиева выиграла короткую программу с мировым рекордом (90,45 балла). Второе место занимает Луна Хендрикс из Бельгии (76,25). Замыкает тройку лидеров Александра Трусова, упавшая с тройного акселя (75,13). На четвертом месте идет Анна Щербакова (69,05).

Фигурное катание
Александр Жулин
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Появилось видео короткой программы Александры Трусовой на чемпионате Европы

Появилось видео короткой программы Камилы Валиевой на чемпионате Европы
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