«Выдохнем и дальше пойдем». Тутберидзе подвела итоги чемпионата Европы в Австрии

Российский тренер Этери Тутберидзе опубликовала новые фотографии в своем Instagram. Специалистка поздравила своих учениц Александру Трусову (3-е место), Алена Косторная (1-е место) и Анну Щербакову (2-е место) с попаданием на подиум по итогам чемпионата Европы-2020 в австрийском Граце.

«Чемпионат Европы 2020. Все с медалями. Борьба продолжается. Выдохнем и дальше пойдем», — подписала фото Тутберидзе.

В субботу, 25 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию с произвольной программой выступят участницы турнира в женском одиночном катании.