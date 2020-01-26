ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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«Выдохнем и дальше пойдем». Тутберидзе подвела итоги чемпионата Европы в Австрии

12:17
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский тренер Этери Тутберидзе опубликовала новые фотографии в своем Instagram. Специалистка поздравила своих учениц Александру Трусову (3-е место), Алена Косторная (1-е место) и Анну Щербакову (2-е место) с попаданием на подиум по итогам чемпионата Европы-2020 в австрийском Граце.

«Чемпионат Европы 2020. Все с медалями. Борьба продолжается. Выдохнем и дальше пойдем», — подписала фото Тутберидзе.

В субботу, 25 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию с произвольной программой выступят участницы турнира в женском одиночном катании.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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