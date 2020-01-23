Вице-чемпионка России Алена Косторная отметила, что вопрос с отсутствием горячей воды в отеле чемпионата Европы для спортсменов решен. Ранее на проблему корреспонденту «СЭ» пожаловалась Тиффани Загорски.

— Все уже починили, Денис Ходыкин пожаловался в интервью и все исправили, — ответила Косторная на вопрос о ситуации с горячей водой в отеле спортсменов. (Екатерина Беспалова)