Все российские фигуристы на чемпионате Европы сдали отрицательные тесты на коронавирус

Все тесты на коронавирус российских фигуристов, выступающих на чемпионате Европы в Таллине, к утру четверга дали отрицательный результат, информирует ТАСС со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Россию на чемпионате Европы в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, в мужском — Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко.

В турнире спортивных пар выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В соревнованиях танцевальных дуэтов от России выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

В четверг на чемпионате Европы будет представлена короткая программа у женщин, а также произвольная в соревнованиях спортивных пар.