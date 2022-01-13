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Сегодня, 11:44

Все российские фигуристы на чемпионате Европы сдали отрицательные тесты на коронавирус

Роман Шишов
Корреспондент

Все тесты на коронавирус российских фигуристов, выступающих на чемпионате Европы в Таллине, к утру четверга дали отрицательный результат, информирует ТАСС со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Россию на чемпионате Европы в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, в мужском — Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко.

В турнире спортивных пар выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В соревнованиях танцевальных дуэтов от России выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

В четверг на чемпионате Европы будет представлена короткая программа у женщин, а также произвольная в соревнованиях спортивных пар.

Источник: https://tass.ru/sport/13414895
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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