Волосожар высказалась о выступлении Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар высказалась о выступлении российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Естественно, Камила сейчас лидер сборной. Здорово, что ей прекрасно удается держать форму, устанавливать новые рекорды. Конечно, это наша надежда. Но также мы ждем, что у других наших девочек, Ани Щербаковой, Саши Трусовой, все получится в произвольной программе», — цитирует Волосожар RT.

Камила Валиева выиграла короткую программу с мировым рекордом (90,45 балла). Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии (76,25). Замыкает тройку лидеров Александра Трусова, упавшая с тройного акселя (75,13). На четвертом месте идет Анна Щербакова (69,05).