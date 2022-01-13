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Сегодня, 20:02

Волосожар: «Камила Валиева — наша надежда»

Волосожар высказалась о выступлении Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы
Виктория Кравченко
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар высказалась о выступлении российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Естественно, Камила сейчас лидер сборной. Здорово, что ей прекрасно удается держать форму, устанавливать новые рекорды. Конечно, это наша надежда. Но также мы ждем, что у других наших девочек, Ани Щербаковой, Саши Трусовой, все получится в произвольной программе», — цитирует Волосожар RT.

Камила Валиева выиграла короткую программу с мировым рекордом (90,45 балла). Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии (76,25). Замыкает тройку лидеров Александра Трусова, упавшая с тройного акселя (75,13). На четвертом месте идет Анна Щербакова (69,05).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/948801-volosozhar-valieva-trusova-scherbakova
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Татьяна Волосожар
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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