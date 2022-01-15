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Сегодня, 20:01

Волосожар: «Синицина и Кацалапов даже с травмой смогли доказать всем, что они лучшие»

Анна Горшкова
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы 2022 года.

«Ребята молодцы... Даже с травмой партнера смогли доказать всем, что они лучшие, — цитирует Волосожар RT. — Устроить хороший проверочный прокат перед главным стартом сезона — Олимпиадой. Олимпийский турнир очень непредсказуемый. Там может случиться всё что угодно. Будем надеяться только на лучшее. Ребята все у нас сильные».

Синицына и Кацалапов по сумме выступлений на ЧЕ набрали 217,96 балла. Второе место заняли россияне Александра Степанова и Иван Букин (213,20).

Ранее сообщалось, что состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022 будет представлен к концу января.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/949532-volosozhar-figurnoe-katanie
Фигурное катание
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Татьяна Волосожар
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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