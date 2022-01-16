«Большой успех». Волосожар оценила результаты сборной России на чемпионате Европы

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар отреагировала на результаты сборной России на чемпионате Европы, который прошёл в Таллине (Эстония).

«Результаты нашей команды на чемпионате Европы — это большой успех. В этом году многое ждали и от наших мальчиков, своими результатами они показывают, что мы готовы забирать максимум. Это не может не радовать нашу страну», — цитрует «Чемпионат» Волосожар.

Напомним, на чемпионате Европы в соревнованиях среди женщин победу одержала россиянка Камила Валиева. Второе место в турнире заняла Анна Щербакова, третья ступенька пьедестала досталась Александре Трусовой.

В мужском одиночном катании победу одержал россиянин Марк Кондратюк.

В танцевальных дуэтах победу одержали защищавшие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин.

В соревнованиях спортивных пар лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул сильнейших на континенте. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.