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Сегодня, 11:36

«Большой успех». Волосожар оценила результаты сборной России на чемпионате Европы

Роман Шишов
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар отреагировала на результаты сборной России на чемпионате Европы, который прошёл в Таллине (Эстония).

«Результаты нашей команды на чемпионате Европы — это большой успех. В этом году многое ждали и от наших мальчиков, своими результатами они показывают, что мы готовы забирать максимум. Это не может не радовать нашу страну», — цитрует «Чемпионат» Волосожар.

Напомним, на чемпионате Европы в соревнованиях среди женщин победу одержала россиянка Камила Валиева. Второе место в турнире заняла Анна Щербакова, третья ступенька пьедестала досталась Александре Трусовой.

В мужском одиночном катании победу одержал россиянин Марк Кондратюк.

В танцевальных дуэтах победу одержали защищавшие титул россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин.

В соревнованиях спортивных пар лучшими стали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, впервые завоевавшие титул сильнейших на континенте. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4577611-bolshoj-uspeh-volosozhar-o-rezultatah-sbornoj-rossii-na-chempionate-evropy.html
Татьяна Волосожар
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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