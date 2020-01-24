Владимир Морозов: «Давненько не выступали первыми в разминке»

Российская спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов с двумя ошибками исполнили произвольную программу на чемпионате Европы в австрийском Граце. За прокат они получили 135,14 балла, а по сумме обеих программ — 208,64 балла.

— Тяжело сегодня было, но на арену не обращали внимание, — сказал Морозов. — Давненько мы не выступали в первыми разминке. Физическое состояние нормальное, но обычно у нас проводился акклиматизационный сбор. Дальнейшие планы? Есть организационные вопросы, поэтому вернемся в Москву, выступим в шоу и будем готовиться к чемпионату мира. (Екатерина Беспалова)