Вице-чемпион Европы Артур Даниелян: «В прошлом получал наслаждение от катания Плющенко и Ягудина»

Серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян отметил, что перед турниром не думал о местах.

— Сегодня старался получать удовольствие и кататься в кайф, — сказал Даниелян. — Еще старался заявить о себе и выглядеть о себе, перед турниром о местах не думал, хотел показать, что могу кататься без срывов, но он все-таки случился. Это мой первый международный успех после серебра юниорского чемпионата мира-2018. Кем восхищался в прошлом? Получал наслаждение от уверенного и харизматичного катания Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, а сейчас очень нравятся Юдзуру Ханю и Натан Чен. Чемпионат Европы-2020 стал для 16-летнего Даниеляна первым международным турниром на взрослом уровне, до этого фигурист выступал только на юниорском уровне. (Екатерина Беспалова)