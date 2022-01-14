Валиева упала с четверного тулупа на тренировке перед произвольной программой чемпионата Европы

Чемпионка России Камила Валиева сделала два четверных прыжка в прогоне под музыку из «Болеро» перед произвольной программой на чемпионате Европы в Таллине.

Валиева сделала четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп с тяжёлым выездом через ойлер и сальхов, тройной риттбергер и упала с четверного тулупа. Завершила прогон фигуристка каскадом тройной флип + тройной тулуп и тройныи лутцем, оба чисто.

Произвольная программа женщин состоится 15 января, после короткой Валиева лидирует, опережая бельгийку Луну Хендрикс и 15 — Александру Трусову.