Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:19

Валиева упала с четверного тулупа на тренировке перед произвольной программой чемпионата Европы

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Чемпионка России Камила Валиева сделала два четверных прыжка в прогоне под музыку из «Болеро» перед произвольной программой на чемпионате Европы в Таллине.

Валиева сделала четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп с тяжёлым выездом через ойлер и сальхов, тройной риттбергер и упала с четверного тулупа. Завершила прогон фигуристка каскадом тройной флип + тройной тулуп и тройныи лутцем, оба чисто.

Произвольная программа женщин состоится 15 января, после короткой Валиева лидирует, опережая бельгийку Луну Хендрикс и 15 — Александру Трусову.

Фигурное катание
Камила Валиева
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Что делать, если не растут мышцы рук?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трусова упала и допустила «бабочку» на тренировке перед произвольной программой чемпионата Европы

Щербакова отказалась от четверных на тренировке перед произвольной программой чемпионата Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости