Валиева, Трусова и Кондратюк прыгнули параллельный тулуп во время показательных выступлений

Российские фигуристы Камила Валиева, Александра Трусова и Марк Кондратюк исполнили параллельный тулуп во время гала-вечера на чемпионате Европы.

Валиева и Кондратюк чисто исполнили прыжок, а Трусова упала. Видео опубликовал фан-аккаунт в Instagram.

По итогам чемпионата Европы Валиева заняла первое место в соревновании одиночниц (259,06). Трусова оказалась на третьей итоговой позиции (234,36).

Кондратюк выиграл турнир у мужчин. По сумме выступлений он набрал 286,56 балла.