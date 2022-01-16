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Сегодня, 19:37

Валиева, Трусова и Кондратюк прыгнули параллельный тулуп во время показательных выступлений

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российские фигуристы Камила Валиева, Александра Трусова и Марк Кондратюк исполнили параллельный тулуп во время гала-вечера на чемпионате Европы.

Валиева и Кондратюк чисто исполнили прыжок, а Трусова упала. Видео опубликовал фан-аккаунт в Instagram.

Публикация от TEAM KAMILA VALIEVA?? (@kvalievateam)

По итогам чемпионата Европы Валиева заняла первое место в соревновании одиночниц (259,06). Трусова оказалась на третьей итоговой позиции (234,36).

Кондратюк выиграл турнир у мужчин. По сумме выступлений он набрал 286,56 балла.

Фигурное катание
Александра Трусова
Камила Валиева
Марк Кондратюк
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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