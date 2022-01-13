Валиева с мировым рекордом лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Таллине.

Она успешно исполнила тройной аксель, тройной флип и тройной лутц в каскаде с тройным тулупом и получила за прокат 90,45 балла. Это новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал ей же (87,42).

Второе место занимает Луна Хендрикс из Бельгии, которая получила за свой прокат 76,25 балла. Замыкает тройку лидеров Александра Трусова, упавшая с тройного акселя. Она набрала 75,13 балла.

На четвертом месте идет Анна Щербакова (69,05). Она допустила ошибку, упав с тройного лутца, который должен был быть в каскаде с тройным риттбергером.

Произвольные программы одиночницы представят 15 января.

Фигурное катание

Таллин (Эстония)

Чемпионат Европы

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 90,45

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 76,25

3. Александра Трусова (Россия) — 75,13

4. Анна Щербакова (Россия) — 69,05

5. Екатерина Куракова (Польша) — 67,47

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,02