Валиева и Трусова заявили тройной аксель в короткую программу на чемпионате Европы
Стал известен контент российских фигуристок в короткой программе. Две россиянки планируют исполнить элемент ультра-си — тройной аксель.
Александра Трусова заявила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп.
Камила Валиева планирует тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Анна Щербакова заявила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной риттбергер.
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