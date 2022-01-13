Валиева и Трусова заявили тройной аксель в короткую программу на чемпионате Европы

Стал известен контент российских фигуристок в короткой программе. Две россиянки планируют исполнить элемент ультра-си — тройной аксель. Александра Трусова заявила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Камила Валиева планирует тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Анна Щербакова заявила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной риттбергер.