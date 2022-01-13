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Сегодня, 11:28

Валиева и Трусова заявили тройной аксель в короткую программу на чемпионате Европы

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Стал известен контент российских фигуристок в короткой программе. Две россиянки планируют исполнить элемент ультра-си — тройной аксель.

Александра Трусова заявила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп.

Камила Валиева планирует тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Анна Щербакова заявила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной риттбергер.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Камила Валиева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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