ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

В Германии раскритиковали триумф российских фигуристок на чемпионате Европы

13:29
Показательные выступления на ЧЕ-2020 в Граце. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Показательные выступления на ЧЕ-2020 в Граце. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф подверг критике российских фигуристок.

Россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Австрии.

— Для меня это слишком по-детски, — цитирует Денсдорфа Sueddeutsche Zeitung. — Я не думаю, что это так хорошо для спорта. Спорт живет конкуренцией, поэтому развитие не очень хорошее.

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