В Германии раскритиковали триумф российских фигуристок на чемпионате Европы

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф подверг критике российских фигуристок.

Россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Австрии.

— Для меня это слишком по-детски, — цитирует Денсдорфа Sueddeutsche Zeitung. — Я не думаю, что это так хорошо для спорта. Спорт живет конкуренцией, поэтому развитие не очень хорошее.