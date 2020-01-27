В Германии раскритиковали триумф российских фигуристок на чемпионате Европы
13:29
Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф подверг критике российских фигуристок.
Россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Австрии.
— Для меня это слишком по-детски, — цитирует Денсдорфа Sueddeutsche Zeitung. — Я не думаю, что это так хорошо для спорта. Спорт живет конкуренцией, поэтому развитие не очень хорошее.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...