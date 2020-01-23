«Ущипните меня!» Слуцкая восхитилась 40-летней британской фигуристкой, выступающей на ЧЕ

Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая восхитилась британской фигуристкой Зои Джонс, выступающей в парном катании с Кристофером Бояджи.

Спортсменка принимает участие в чемпионате Европы в возрасте 40 лет. После короткой программы она занимает 11 место.

— Ущипните меня! На чемпионате Европы в 40 лет! Не буду отрицать, что после стольких лет в фигурном катании, просмотр любого соревнования и чемпионата пробуждает во мне очень трепетные чувства. Я всегда очень переживаю как за новых, так и за старых участников. Но вот старички всегда по-особому трогали мое сердце.

Так что же произошло вчера? Сейчас я вам расскажу. Вчера я решила посмотреть недавно начавшийся чемпионат Европы. Сначала все было, как обычно, но потом в паре вышла девушка, Зои Джонс, которая, оказывается, младше меня всего на 1 год!

И тут я вспомнила ее, вспомнила, как в 2001 году она выступала со мной на чемпионате Европы (тогда еще, как и я, в одиночном катании). А тогда я залезла в интернет, чтобы посмотреть, где еще я могла ее видеть. Оказалось, что она соревновалась со мной еще аж в 1994 году на международных соревнованиях Nebelhorn trophy! А потом мы встретились на чемпионате мира в 1997 году! Это просто потрясающе!

Вот так Зои Джонс стала для меня еще одним примером стойкости, упорства и веры в себя. Я всегда знала, что ничто (даже пугающий всех возраст) не может стать причиной отказа от своей мечты. Помните об этом! А как вам Зои? Утрет нос молодежи? — написала Слуцкая в своем Instagram.