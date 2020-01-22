Урманов думает, что россияне могут побороться за медали в соревнованиях среди мужчин на ЧЕ

Олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов рассказал, чего он ожидает от чемпионата Европы по фигурному катанию. Он дал прогноз на выступление российских спортсменов в соревнованиях мужчин.

— Наши ребята достаточно трудолюбивы и дисциплинированны, поэтому имеют хорошие перспективы побороться за медали, — цитируют Урманова «Известия». — Да, бывают неудачные прокаты. Но если фигуристы покажут свое лучшее катание, то могут добиться очень многого.

Россию на чемпионате Европы представят Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Артур Даниелян. Соревнования пройдут в австрийском Граце с 22 по 26 января.