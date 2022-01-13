Украинскую фигуристку Андрийчук сняли с чемпионата Европы

Украинскую фигуристку Марию Андрийчук сняли с чемпионата Европы из-за положительного теста на коронавирус, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания Украины.

17-летняя спортсменка не сможет выступить на соревнованиях в Таллине (Эстония) из-за мер безопасности для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, Андрийчук была заявлена на европейское первенство вместо другой украинки, Анастасии Шаботовой.

Чемпионат Европы проходит с 10 по 16 января. Сегодня, 13 января, состоится короткая программа у женщин.