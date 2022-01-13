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Сегодня, 11:26

Украинскую фигуристку Андрийчук сняли с чемпионата Европы

Иван Торопцев
Корреспондент
Мария Андрийчук.

Украинскую фигуристку Марию Андрийчук сняли с чемпионата Европы из-за положительного теста на коронавирус, сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания Украины.

17-летняя спортсменка не сможет выступить на соревнованиях в Таллине (Эстония) из-за мер безопасности для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, Андрийчук была заявлена на европейское первенство вместо другой украинки, Анастасии Шаботовой.

Чемпионат Европы проходит с 10 по 16 января. Сегодня, 13 января, состоится короткая программа у женщин.

Источник: https://ufsf.com.ua/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%96%d1%8f-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d1%96%d0%b9%d1%87%d1%83%d0%ba-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d1%96/
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