Участники чемпионата Европы по фигурному катанию будут сдавать тест на коронавирус каждый день

Фигуристы и тренеры, участвующие в чемпионате Европы, будут сдавать тесты на коронавирус каждые 24 часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU).

В случае положительного результата будет сделан повторный тест. До получения окончательного результата участник будет обязан находиться на карантине. Если второй тест также покажет положительный результат, то человек будет помещен на карантин, который составит от 10 до 14 дней.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 12 по 16 января.