Туктамышева прибыла в Грац на чемпионат Европы

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева приехала в австрийский Грац, в котором в среду днем мужским турниром стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. 23-летняя фигуристка будет принимать участие в создании онлайн-контента для Первого канала.

По дороге на арену многие фигуристы встречали Туктамышеву улыбками и теплыми объятиями. А на стадионе к спортсменке стали подходить болельщики с просьбами о фото.

На чемпионате России в Красноярске Туктамышева заняла четвертое место, не попав в основной состав сборной России, но став первой запасной на чемпионаты Европы и мира. (Екатерина Беспалова)