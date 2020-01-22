Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Туктамышева прибыла в Грац на чемпионат Европы

15:56
22 января. Грац. Елизавета Туктамышева. Фото Фото — Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
22 января. Грац. Елизавета Туктамышева. Фото Фото — Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева приехала в австрийский Грац, в котором в среду днем мужским турниром стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. 23-летняя фигуристка будет принимать участие в создании онлайн-контента для Первого канала.

По дороге на арену многие фигуристы встречали Туктамышеву улыбками и теплыми объятиями. А на стадионе к спортсменке стали подходить болельщики с просьбами о фото.

На чемпионате России в Красноярске Туктамышева заняла четвертое место, не попав в основной состав сборной России, но став первой запасной на чемпионаты Европы и мира. (Екатерина Беспалова)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир