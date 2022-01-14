Трусова упала и допустила «бабочку» на тренировке перед произвольной программой чемпионата Европы

Российская фигуристка Александра Трусова сделала три из пяти четверных на тренировке перед произвольной программой на чемпионате Европы в Таллине.

Трусова в прогоне под музыку из фильма «Круэлла» сделала чистый четверной флип, упала с четверного сальхова, сделала чистый каскад двойной аксель + тройной тулуп, затем допустила «бабочку» на четверном тулупе (получился двойной) и завершила прокат двумя чистыми четверными лутцами (один в каскаде с тройным тулупом, другой с ойлером и тройным сальховом), а также тройным лутцем.

Произвольная программа женщин состоится 15 января, после короткой Трусова идет на третьем месте, проигрывая 15 баллов Камиле Валиевой.