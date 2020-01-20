Трусова планирует исполнить на чемпионате Европы тройной аксель и пять четверных прыжков

Двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер чемпионата России Александра Трусова планирует в числе прочего исполнить в короткой программе на чемпионате Европы тройной аксель, а в произвольной — пять четверных прыжков (четверные флип, сальхов, лутц, тулуп, а также четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер), cообщается на официальном сайте ISU.

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова в произвольной программе планирует исполнить четверной флип, а также два четверных тулупа — сольно и в каскаде с тройным тулупом. Вице-чемпионка страны Алена Косторная планирует прыгнуть один тройной аксель в короткой программе и два (сольно и в каскаде с двойным тулупом) в произвольной.

Отметим, что заявленный контент в программах может быть скорректирован фигуристками по результатам тренировок.

Чемпионат Европы пройдет с 22 по 27 января в австрийском Граце. Короткую программу на турнире женщины представят 24 января в 13.25 по московскому времени.