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Сегодня, 17:55

Трусова — о выступлении в короткой программе на чемпионате Европы: «Аксель не получился, как обычно»

Трусова оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате Европы.

— Какие впечатления?

— Аксель не получился, как обычно.

— Когда ты заходишь на триксель, ты понимаешь, что выйдешь из него?

— В прыжке — да.

— Что не получается с акселем? Ты понимаешь, почему так происходит?

— Пока не могу на соревнованиях сделать его в нужный момент. На тренировках получается. Может, психологический момент какой-то. Для меня он в принципе самый сложный.

— Почему ты не откажешься от акселя?

— Я уже три года его пытаюсь прыгнуть. Отказаться — значит проиграть.

После короткой программы Трусова занимает третье место, набрав 75,13 балла.

Фигурное катание
Александра Трусова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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