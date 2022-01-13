Трусова — о выступлении в короткой программе на чемпионате Европы: «Аксель не получился, как обычно»
Трусова оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате Европы.
— Какие впечатления?
— Аксель не получился, как обычно.
— Когда ты заходишь на триксель, ты понимаешь, что выйдешь из него?
— В прыжке — да.
— Что не получается с акселем? Ты понимаешь, почему так происходит?
— Пока не могу на соревнованиях сделать его в нужный момент. На тренировках получается. Может, психологический момент какой-то. Для меня он в принципе самый сложный.
— Почему ты не откажешься от акселя?
— Я уже три года его пытаюсь прыгнуть. Отказаться — значит проиграть.
После короткой программы Трусова занимает третье место, набрав 75,13 балла.
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