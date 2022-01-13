Трусова оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате Европы.

— Какие впечатления?

— Аксель не получился, как обычно.

— Когда ты заходишь на триксель, ты понимаешь, что выйдешь из него?

— В прыжке — да.

— Что не получается с акселем? Ты понимаешь, почему так происходит?

— Пока не могу на соревнованиях сделать его в нужный момент. На тренировках получается. Может, психологический момент какой-то. Для меня он в принципе самый сложный.

— Почему ты не откажешься от акселя?

— Я уже три года его пытаюсь прыгнуть. Отказаться — значит проиграть.

После короткой программы Трусова занимает третье место, набрав 75,13 балла.